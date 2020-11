Noha hivatalosan továbbra sem tudni, hogy a Haas kikkel vág neki a 2021-es Forma-1-es idénynek, Mick Schumacher valószínűleg ott lesz a csapatban jövőre. A Haasnak akár két újonca is lehet, Nyikita Mazepint erős másik jelöltként emlegetik.

Ralf Schumacher örülne, ha az unokaöccse megkapná a várva várt F1-es esélyt. “Bármi, ami Forma-1, az nagyon jó Micknek” – kommentálta Ralf Schumacher a haasos esélyt.

“A helyzet változott egy kicsit a Haasnál, még az eladás lehetősége is felmerült. Nagyon is el tudom képzelni, hogy a Ferrari és a Haas most szorosabbra fűzi a kapcsolatát.”

“A Ferrari nagyon sokat fektetett Mickbe anyagilag, de ott van az érzelmi kötelék is. Valószínűleg megpróbálják a lehető legjobb technikai támogatást nyújtani a csapatnak.”

Ralf Schumacher annak már nem örülne annyira, ha két újonca lenne a Haasnak. “Ez nagy feladat a mai Forma-1-ben, mert nagyon bonyolulttá vált technikailag.”

“Lehet azt mondani, hogy amíg elég gyorsak, versenyezzen egymás ellen két újonc, de a Forma-1 sokkal többről szól, mint a nyers tempó.”