Már a rajtnál megpecsételődött Valtteri Bottas versenye a Forma-1-es Török Nagydíjon, miután az 1-es kanyarban az előtte megforgó Esteban Ocont elkerülvén ő is megpördült. Ez pedig még csak egy volt a sokból: kis túlzással a finn csak akkor került képernyőre, ha éppen versenyzőtársaival nézett farkasszemet a pályán – összesen hat megforgással, a 14. helyen zárt Isztambulban.

Bottas had one less spin than Hamilton had championships pic.twitter.com/XWPhqUrr4a

— T❄️M (@OveratedLama) November 15, 2020