Szörnyű időmérőt könyvelhet el a Ferrari: a Török Nagydíjon csak a 12. és a 14. rajtkockát sikerült megszereznie Sebastian Vettelnek és Charles Leclerc-nek. A négyszeres világbajnok akár minimálisan örülhetne is, hiszen a Magyar Nagydíj, azaz a 2020-as szezon harmadik futama óta nem végzett kvalifikáción a monacói előtt, de ez nem igazán foglalkoztatta őt, amikor erről kérdezték.

“Ilyen körülmények között mindkettőnk számára nehéz volt, csalódottak vagyunk, hogy egyikőnknek sem sikerült továbbjutni. Nehézségeink vannak az esőben, ahogy az Ausztriában is látszott” – utalt a Stájer Nagydíj szombati napjára a német. “Nem tudtuk felmelegíteni a gumikat. Ez volt a gyengeségünk a szezon elején, de fejlesztésekkel javítottunk ezen. A felniket is melegítettük, így ezeken keresztül az abroncsokat is, de úgy tűnik, ezen még javítanunk kell.”

“Még ha csúszós is volt az aszfalt, jóknak tűntünk a hétvége korábbi részében” – tekintett vissza Vettel, aki a versenyt tekintve nem mondható igazán optimistának. “Nehéz lesz, a koszos oldalról is rajtolunk, meglátjuk, mit tehetünk. Nem tudjuk, milyen körülmények várnak ránk holnap” – mondta a német.