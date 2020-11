Délután is hasonló, de valamelyest jobb körülmények között folytatódott a gyakorlás, a magasabb – de csökkenő – hőmérséklet és a versenyív lassú felgumizódása növelte a tapadást, de az autók továbbra is idegesek voltak.

A leggyorsabb végül a Red Bull-os Max Verstappen lett, a holland 1:28,330-as köre már „csak” bő három másodpercre volt a 2005-ös pályarekordtól.

Charles Leclerc moves up into the top spot with a time of 1:30.751 🔥#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/oJ7pDDlBKD — Formula 1 (@F1) November 13, 2020

Mögötte – kisebb meglepetésre – a ferraris Charles Leclerc zárt, a Mercedes párosa, hozzájuk képest feltűnően nagy hátránnyal, csak a 3-4. időt autózta Bottas, Hamilton sorrendben. A címvédő 850 ezredet kapott Verstappentől. Alexander Albon (5.) számára rossz hír, hogy ő viszont már több mint egy másodperccel maradt el a csapattársától.

A top10 második felében a két AlphaTauri, a ferraris Sebatian Vettel, a Racing Point-os Lance Stroll és a 21. születésnapját ünneplő mclarenes Lando Norris sorakozott.

Back on track for the final few minutes of Friday. 👈#TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/DdJew7ojAk — McLaren (@McLarenF1) November 13, 2020

A versenyzők sokat panaszkodtak a gumik szemcsésedésére, a jobb elsők különösen nehezen bírták a terhelést, ugyanakkor az aszfaltra lekerült, szétkent szemcsék is hozzájárulnak majd, hogy a hétvége során javuljon a tapadás.

A hosszabb etapokon szintén Verstappen hozta a legjobb átlagtempót, Bottas a Mercedesszel nagyjából kéttizeddel volt lassabb nála.

Megpördülésekből jutott délutánra is, a Williams pilótái, George Russell és Nicholas Latifi például ugyanabban a körben, sőt, gyakorlatilag egyszerre piruetteztek a pálya két különböző pontján, de ahogy délelőtt, ezúttal sem történt komoly incidens.