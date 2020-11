Már a múlt héten is arról írtunk, hogy fertőzöttekre akadtak a Williamsnél, most pedig egyenesen a megbízott csapatfőnök, Simon Roberts fertőzöttségéről számolt be a brit csapat.

Roberts hétfőn még negatív teszteredményt produkált, ám az enyhe tünetek miatt szerdán megismételt teszt már kimutatta nála a koronavírust. A csapatfőnök egyelőre jól érzi magát, de a brit előírásoknak megfelelően 10 napos karanténba vonult, így nem lesz ott a hétvégi Forma-1-es Török Nagydíjon.

Isztambulban a csapatigazgató Dave Redding és a tervezésért felelős főmérnök, Adam Carter irányítja majd az alakulatot – természetesen Roberts is folyamatos kapcsolatot tart velük.

Williams Racing can confirm that Acting Team Principal Simon Roberts has tested positive for COVID-19 prior to travelling to Istanbul for this weekend’s Turkish Grand Prix.

