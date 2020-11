A tervek szerint a Forma-1 legkésőbb 2026-ban új motorformulára vált, de az már most biztosnak tűnik, hogy a következő motorgeneráció is hibrid lesz. Noha a Honda jövő évi távozása miatt párbeszéd indult arról, hogy a Forma-1-nek esetleg az elektromos- vagy hidrogénhajtás irányába kellene elindulnia, a sport vezetői szerint a hibridek jelentik a helyes utat.

Nem is feltétlenül a motoroknak kellene teljesen megújulniuk, hanem az üzemanyagoknak: fenntartható üzemanyagokkal jelentősen javítani lehetne a sorozat ökológiai lábnyomát.

