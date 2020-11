Lewis Hamilton már számos téren a Forma-1 történetének legjobbja: 97 pole-jával már messze Michael Schumacher 68-a előtt jár, 93 győzelmével és összesen 162 dobogós helyezésével is jobb a német legenda 91-es és 155-ös értékeinél, ahogy az is biztosnak látszik, hogy a világbajnoki címek számában is beéri idén Schumit, a kérdés csak az, mikor.

A hétvégi Török Nagydíjon jó esélye lesz rá, hiszen Hamilton most 85 ponttal vezet egyetlen talpon maradt ellenfele, a csapattárs Valtteri Bottas előtt, Isztambul után pedig már csak maximálisan 78 pont gyűjthető egyéniben, így ha a finn nem hoz legalább 8 pontot az angolon – 7-et nem elég, mert a futamgyőzelmek számában előrébb jár a címvédő –, lezárul a küzdelem.

Hamilton hétszeres világbajnok lesz vasárnap, ha: