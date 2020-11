A hétvégén kilenc év kihagyás után rendeznek újra Forma-1-es Török Nagydíjat – talán a rutin hiánya okozta, talán más, mindenesetre a haasos Romain Grosjean ma nem érkezett meg a verseny helyszínére, Isztambulba, igaz, legalább elindult…

A francia a pilóta a közösségi médiában számolt be a bakiról:

„Lekéstem az isztambuli repülőjáratomat… Jó kezdés, RG! De máris megszerveztem a dolgokat holnapra” – írta.

