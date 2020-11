A Forma-1 két érdekes statisztikát is megosztott a nagyközönséggel a napokban.

Minden bizonnyal Antonio Giovinazzi remek imolai rajtja volt az apropó arra, hogy összeszámolják, ki hány helyet tudott javítani a startpozíciójához képest az első körén, és mint kiderült, az Alfa Romeo olasz pilótája messze a legjobb ezen a téren idén: összesen 45 helyet lépett előre a rajtoknál, majdnem a dupláját, mint a második legjobb Kevin Magnussen. Tegyük hozzá, nem mindenki „van versenyben”, hiszen az első pár sorból indulók számára nem is lehetséges a nagy előrelépés.

Ilyenekből jött össze a remek eredmény – Giovinazzi Imolában

Grid: P20 🚦

Start: MEGA 👀

Finish: P10 🏁

A special drive from @Anto_Giovinazzi on home soil at Imola – and he started in style #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/EtC56k2reO

— Formula 1 (@F1) November 3, 2020