A Red Bull ma Imolában ad tesztlehetőséget a Honda-támogatású Forma-2-es versenyzőnek, Cunoda Jukinak, a japán ifjonc az AlphaTauri 2018-as autóját vezeti az olasz pályán.

„Ez az első alkalma Forma-1-es autó volánjánál. Imoláról van szó, ami nem könnyű pálya, eligazítom majd, hogyan csinálhatja a legjobban. 300 kilométert szeretnénk menni vele, hogy megkaphassuk az engedélyt az FIA-tól, hogy utána Bahreinben vagy Abu-Dzabiban az első szabadedzésen is vezethessen” – mondta a kisebbik Red Bull-csapat főnöke, Franz Tost.

Turning the wheel in a Formula 1 car for the first time 👌 Enjoy it @yukitsunoda07! pic.twitter.com/bIvcQ850g6

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 4, 2020