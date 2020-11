Danyiil Kvjat idén igen halványan szerepelt az AlhpaTaurinál erősen teljesítő csapattársa, Pierre Gasly mellett, de miután a vasárnapi imolai futamon a francia már az elején műszaki hiba miatt búcsúzott, végül az orosz hozott erős pontokat a Red Bull kisebbik csapatának.

Kvjat a hajrában mutatott be bravúros előretörést, a biztonsági autós újrarajtoláskor a lágy gumikon a Red Bull-os Alex Albont, a Racing Point-os Sergio Perezt és a ferraris Charles Leclerc-t megelőzve kapaszkodott fel a 4. helyre.

Hope you’re starting your week like @kvyatofficial (re)started the race in Imola 🚀🚀🚀#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/huQEaJsC8g

