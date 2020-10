“Semmi nehézség nem volt benne” – fogalmazott a finn. “Figyelembe kellett venni a csapat szempontjait is, hogy ők mit akarnak tenni, én mit akarok csinálni. Mert persze vannak más dolgok is az életben, amikkel foglalkozni kell.”

Kimi Räikkönen legalább egy évet még biztosan marad a Forma-1-ben, jövőre pályafutása 350. futamán is elindulhat. A finn versenyző idén döntötte meg Rubens Barrichello vonatkozó csúcsát, egyelőre nem is akar leállni.

“Végül részemről és részükről is volt hajlandóság a folytatásra. Amint elkezdtünk beszélgetni erről, hamar be is fejeztük, nagyon sima volt az egész.” Az Emilia-romagnai Nagydíj előtti sajtóbeszélgetésen kiderült az is, hogy a szerződést csütörtökön írták alá a felek.

Räikkönen idén mindössze két pontot szerzett, jövőre jobb folytatásban bízik. “Csapatként egyikünk sem elégedett, de sajnos most ez van. A cél a fejlődés, és az, hogy jövőre jobban teljesítsünk. De nincs garancia semmire, szóval egyszerűen jobb munkát kell végeznünk jövőre.”