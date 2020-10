Valtteri Bottast ugyan már augusztusban lekötötték 2021-re, a Mercedes-csapatfőnök Toto Wolff és a címvédő és hamarosan hétszeres világbajnok Lewis Hamilton idén lejáró szerződésének meghosszabbítása még mindig nem történt meg.

Korábban úgy tűnt, az alakulatot 2014 óta irányító Wolff esetleg távozhat is, de azóta világossá vált, hogy valamilyen formában, szerepben biztosan marad.

„Ola [Källenius, az anyacég Daimler vezére] és én is többször elmondtam már, hogy úgy döntöttünk, szeretnénk folytatni a közös munkát. Mivel résztulajdonos is vagyok, a szerződési tárgyalások egy kicsit bonyolultabbak, de nem rossz értelemben. Egyszerűen csak sokáig tart mindent elrendezni. Azt is tudjuk, hogy van határidő, az év végéig le kell tudnunk ezt, senki sem akar úgy karácsonyozni, hogy még nem tudunk biztosat” – mondta a The Race-nek az osztrák.