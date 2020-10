Az Alfa Romeo és a Sauber együttműködése 2017-ben kezdődött, 2018-től pedig az olasz autógyártó lett a svájci versenycsapat névadója. Az eredeti megegyezés idén év végén járt le, ám ma bejelentették, hogy az együttműködést meghosszabbították „2021-re és azon túl”.

The journey continues: Alfa Romeo and Sauber Motorsport extend their partnership to compete in Formula One together. 🤝

Full announcement 📲 https://t.co/AyddQNbgLO@alfa_romeo #SauberMotorsport pic.twitter.com/oMwhvklZSv

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) October 29, 2020