2006 után a hétvégén újra Forma-1-es versenyt tartanak Imolában, ám az Emilia-romagnai Nagydíj szervezői egyelőre teljes bizonytalanságban vannak a helyszíni nézők fogadását illetően.

Korábban arról volt szó, hogy napi 13 ezer fő bemehet majd a pályára a kétnapos hétvégén, ám az Olaszországban (is) romló járványhelyzet miatt a kormányzat hétfőtől szigorításokat léptetett életbe.

Az új rendelet szerint az éttermek, kocsmák csak 18 óráig tarthatnak nyitva, más létesítményeket – például a mozikat, színházakat, edzőtermeket, uszodákat – teljesen be kell zárni, az F1-et is érintő rész pedig kimondja, hogy a szabadtéri sporteseményeket ugyan továbbra is megrendezhetik, de helyszíni nézők nélkül.