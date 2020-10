Megvan az a bizonyos 92. győzelem – a Forma-1-es Portugál Nagydíjon aratott idei nyolcadik sikerével Lewis Hamilton amellett, hogy újabb lépést tett meg hetedik világbajnoki címe felé, megdöntötte Michael Schumacher korábban utolérhetetlennek hitt győzelmi rekordját. A Mercedes kettős győzelemmel távozhat Portimaóból, hiszen Valtteri Bottasé lett a második hely, a dobogó legalsó fokára pedig a Red Bull-os Max Verstappen állhatott fel.

A 66 körös verseny leintése után Martin Brundle készítette az interjúkat a dobogósokkal.

Lewis Hamilton (Mercedes, 1.): „Kemény verseny volt a mai, minden a hőmérsékletekről szólt. Volt valami a beállításokkal. Jó volt a rajtom, de a 7-es kanyarban egy pillanatra roppant túlkormányzottá vált az autóm. Meg kellett próbálom védekezni Valtterivel szemben, de úgy gondoltam, később még visszatámadhatok, és így is lett. Sosem álmodtam arról, hogy valaha ott leszek, ahol ma vagyok. Nem volt királygömböm, amikor ezt a csapatot választottam, ahol nagyszer emberekkel kerültem össze. Itt vagyok, és elmondtam, hogy minden egyes napból próbálom kihozni a legtöbbet. Még mindig keményen nyomom, mentálisan továbbra is nagyon verseny üzemmódban vagyok. Képtelen vagyok most szavakkal leírni az érzéseimet, később talán menni fog.”