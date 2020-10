Egyre furcsább Lewis Hamilton szerződéshosszabbítási helyzete, az idén lejáró kontraktusú angol egyre csak húzza-halasztja a dolgot, a csapatfőnök, Toto Wolff állítása szerint egyszerűen időhiány miatt.

A Forma-1-es Portugál Nagydíj csütörtöki sajtónapján a hetedik világbajnoki címe felé tartó pilótát is megkérdezték a szerződésről, a korábban még sokáig tartó folytatásról beszélő Hamilton ezúttal kételyeinek adott hangot.

„Amikor összeülünk, általában hároméves periódusokról tárgyalunk, de most nyilván más idők járnak. Akarok még három évig maradni? Ez is egy kérdés – sok-sok kérdésre kell még választ találni” – mondta. „2022-ben új korszak kezdődik az autók terén is. Ez azért izgat, kíváncsi vagyok, mit hoznak majd a 2022-es autók.”