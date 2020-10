Túlnyomórészt napos időben, 20 Celsius-fokos levegő- és 28-29 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2020-as Forma-1-es Portugál Nagydíj első szabadedzése a 4653 méteres, 15 kanyaros portimaói Algarve pályán.

Az F1-esek számára mindössze egy, több mint egy évtizeddel ezelőtti tesztről ismert helyszínen az első gyakorlás természetesen az ismerkedésről, felfedezésről szólt. Ennek, valamint az aszfalt kezdeti gyenge tapadásának, a változó széljárásnak köszönhetően sokan hibáztak itt-ott, például a Red Bull-os Max Verstappen is megpördüléssel nyitott.

Max Verstappen gets swapped up at Turn 4 🔃

The buttery smooth surface at @AIAPortimao is catching a few drivers out, as they get a feeling for this new venue#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/MywGcqUXhI

— Formula 1 (@F1) October 23, 2020