A Renault a jövő hétvégén Bahreinben Forma-1-es tesztet rendez utánpótlásprogramja tagjainak, október 29. és november 2. között három ifjoncuk vezet majd.

A teszten a Forma-2-ben idén jól szereplő dán Christian Lungaard és a kínai Kuan Jü-Csou, valamint a Forma-3 idei bajnoka, az ausztrál Oscar Piastri lép pályára a Renault 2018-as F1-es modelljével.

A két F2-es versenyző számára nem lesz újdonság az F1-es autó, mindketten túl vannak már a tűzkeresztségen, nekik teljesebb programot szán a Renault, a tetejébe biztosan hasznukra válik, hogy a Forma-2-es szezonzáró helyszínén gyakorolnak majd, míg Piastri most először ül majd Forma-1-esbe.

We’re pleased to announce 3 of our #RenaultSportAcademy squad will drive the Renault R.S.18 at @BAH_Int_Circuit this month. The 4-day test will feature @FIAFormula3 Champion @OscarPiastri, 2020 @FIA_F2 race winners @lundgaardoff & @gyzhou_33.

