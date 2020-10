A Forma-1-ben idén mutatkozott volna be Vietnám a vadonatúj hanoi utcai pályával, ám a koronavírus-járvány miatt igen hamar, már március közepén bejelentették a verseny elhalasztását, majd miután augusztus 25-én közzétették az újratervezett naptár utolsó részletét is, véglegessé vált, hogy legkorábban 2021-ben megy a száguldó cirkusz a délkelet-ázsiai országba.

A hanoi szervezőknél kicsit lassan működtek a dolgok, ugyanis csak ma jelentették be hivatalosan, hogy törölték a 2020-as Vietnámi Nagydíjat.

CANCELLATION OF THE 2020 FORMULA 1 VIETNAM GRAND PRIX

This has been an extremely difficult but necessary decision to reach in view of the continued uncertainty caused by the global coronavirus pandemic.

For more information, please visit https://t.co/KonnhM5ZFi. pic.twitter.com/DA2xJuTfmr

— F1 Vietnam Grand Prix (@F1VietnamGP) October 16, 2020