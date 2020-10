Fernando Alonso jövőre tér vissza a Forma-1-be a Renault-nál – pontosabban 2021-től már Alpine -, de a kétszeres világbajnok nem akart a téli tesztelésig várni, hogy F1-est vezethessen. Hetekkel ezelőtt jelezték, hogy keresik a lehetőségeket, a múlt héten pedig már az is nyílt titok volt, hogy a 39 éves versenyző a mai napon Barcelonában lép pályára.

Ma reggel a Renault hivatalosan is megerősítette, hogy visszatérő versenyzőjük vezetni fog.

20 years after his first test with Enstone, in Barcelona, Fernando Alonso is driving the R.S.20 today, at the same circuit.

“Returning behind the wheel is going to be an amazing feeling. Like a new beginning. I feel very privileged.” – @alo_oficial#RSspirit pic.twitter.com/MTVfOmAnFN

