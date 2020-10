Szombat délelőtt derült égből villámcsapásként érte Nico Hülkenberget, hogy délután már F1-es elfoglaltsága lehet, ugyanis kidőlt a Racing Point kanadai versenyzője, Lance Stroll. A német pilóta, aki Silverstone-ban két futam erejéig a koronavírusos Sergio Perez autóját vette át, elvállalta, hogy részt vesz a nürburgringi Eifel Nagydíjon, saját autójával érkezett a helyszínre otthonából.

Arról eleinte nem adott tájékoztatást a csapat, hogy mi is történt Stroll-lal, ám azt hamar leszögezték, hogy nem koronavírusos, több tesztje is negatív lett a kanadainak. Később azért Otmar Szafnauer, a rózsaszín alakulat csapatfőnöke több részletet is közölt, miért is riasztották a németet.