Az első tíz perc után már mindenki megtette az első métereit a pályán, Lance Stroll kivételével: a Racing Point kanadaija nem érezte jól magát. A csapat közleménye szerint még megvizsgálják a versenyzőt, de előfordulhat, hogy Nico Hülkenberg személyében ismét helyettest vethet be a rózsaszín alakulat – a német az edzés során meg is érkezett a helyszínre.

Might be another weekend for Nico Hulkenberg… pic.twitter.com/LUj9GdkHYF

Negyed óra után Max Verstappen állt az élen a Red Bull-lal, csapattársával, Alexander Albonnal szendvicsbe fogva a renault-s Esteban Ocont és a Racing Point mexikóiját, Sergio Perezt. Ezek a köridők azonban még mindig nem voltak mérvadóak, mindenki a tapadási határokat kereste: a leggyorsabb holland és az éppen akkor utolsó helyen álló ferraris Sebastian Vettel között több mint 7 másodperc volt a különbség. A német egyébként meg is forgatta a vörös versenygépet.

Alig fél óra kellett ahhoz, hogy megdőljön a pályarekord, mely 2004 óta állt fenn: Ocon 1:27,634-gyel bő egy másodperccel előzte meg az addigi éllovas Verstappent, de hamar elvette a franciától a dicsőséget a mclarenes Lando Norris. A brit ifjonc 3 ezreddel volt csak gyorsabb a Renault-nál.

Ez nem jelentette az edzés végét, hiszen a nagyok ekkor még nem kapcsoltak rá, Verstappen hamar vissza is vette a vezetést. George Russell is oda akarta magát tenni, de a williamses majdnem eldobta az autót, csak nagyon lassan állt meg a még vizes füvön az autó.

Csapattársa, Nicholas Latifi is megforgott a Williamsszel, az irányba állás azonban nem ment könnyen az utolsó kanyarban: a kanadai végül egy Y fordulóval abszolválta a kihívást.

Latifi just about escapes the gravel at the final corner after a brief spin 👀#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/xZwYCBWvaf

— Formula 1 (@F1) October 10, 2020