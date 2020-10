Nem indul jól a hétvégi Forma-1-es Eifel Nagydíj, amellett, hogy a rossz őszi időjárás miatt le kellett fújni az első szabadedzést, a Nürburgringen a bokszutcában is megjelent a koronavírus.

A címvédő Mercedes még csütörtökön közölte, hogy egyik csapattagjuk tesztje pozitív lett, ma pedig újabb közleményben tudatták, hogy az előző napi diagnózis fényében mindenki újabb szűrésen vett részt, a második körben pedig egy további dolgozónál adódott pozitív, egy további személynél pedig bizonytalan eredmény.

Az említetteket, valamint a velük közvetlen kapcsolatban lévő négy főt elkülönítették, a hétvége folytatására hat főt rendeltek be a brackely-i központból.

UPDATE: Following yesterday’s positive test, the entire team was retested yesterday in Germany.

All team members were negative apart from: one further positive, one inconclusive that is being retested.

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 9, 2020