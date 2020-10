A Forma-1 idáig példásan teljesített, ami a koronavírus elleni védekezést illeti, folyamatos szűrések, az izoláció, a „buborékok” beváltak, de tökéletes védelmet semmi sem nyújthat, amit az húzott most alá, hogy a hétvégi Eifel Nagydíj előtt a Mercedesnél azonosítottak fertőzöttet.

We can confirm that a team member has tested positive for COVID-19. This has been handled and is being handled in line with FIA protocols, working closely with the FIA.

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 8, 2020