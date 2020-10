A F1-ből 2018 végén távozott Fernando Alonso az elmúlt két évben világbajnoki címmel zárt a toyotás WEC-programját, kétszer is nekifutott az Indy 500-asnak, sőt a Dakar-ralin is meglepően jól szerepelt, de a kalandozás után úgy érezte, még van dolga a száguldó cirkuszban is, így nyáron bejelentették, hogy 2021-től újra a Renault – pontosabban az átbrandelés után már Alpine – pilótája lesz.

A Renault-főnök Cyril Abiteboul elmondta, hogy a kétszeres F1-világbajnok olyan lelkes, hogy már idén autóba szeretne ülni, így az elmúlt hetekben ennek megszervezésén is dolgoztak a színfalak mögött, úgy tűnik, eredményesen.