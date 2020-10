„Bár 2013-ban jártunk ott, az akkori adatok irrelevánsak, a gumik is annyira mások, az autók, az erőforrások is teljesen mások, nem sok hasznukat vesszük ma. Azok a versenyzők, akik már vezettek ott korábban, talán egy kis előnyben lesznek a pálya tanulásában, de a régi információk mára elavultak.”

A Pirelli a hétvégére a kínálata középső hármasát, a C2-es, C3-as és C4-es keverékeket szállítja, bár úgy vélik, az esőgumik is előkerülnek majd. A gumiszállító főnöke,Mari Isola szintén új pályaként tekint a Nürburgringre.

„Úgy kezeljük majd, mint ha most először jönnénk ide az F1-gyel, annak ellenére is, hogy természetesen emlékszünk rá, versenyeztünk már rajta. Minden eshetőségre felkészülve, a pálya jelentette sokrétű igénybevételt is figyelembe véve a kínálatunk középső részét visszük. A legfontosabb tényező valószínűleg az időjárás lesz, az évnek ebben a szakában alacsony hőmérsékletek és eső is valószínű, ezért a csapatoknak szokatlan körülményekkel kell megküzdeniük egy olyan pályán, amit amúgy sem ismernek annyira” – magyarázta.

„Ez a hétvége valószínűleg azoknak a pilótáknak és csapatoknak kedvez majd, akik képesek gyorsan alkalmazkodni az új helyzetekhez. Kimondhatjuk, hogy sokváltozós versenyhétvége jön, amelyen valószínűleg mind az öt guminkra szükség lesz”