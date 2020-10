Egy ilyen kézi készítésű autó anyagköltsége és munkadíja 4000-5000 euróra (kb. 1,5-1,8 millió Ft) rúg. Škokor távirányítható replikáit többnyire elektromos motor hajtja, a többség azt preferálja. A 1030 W-os, 36 V-os erőforrással az autók akár a 40-50 kilométer/órás sebességet is elérik, de biztonsági okokból kifolyólag sokkal inkább szabadidős célokra, mintsem versenyzésre tervezték.

Nem sokan mondhatják el magukról a világon, hogy munkájukat össze tudják kapcsolni hobbijukkal, szenvedélyükkel. Peter Škokor viszont azon kevés szerencsés közé tartozik, aki ezt megteheti: a szlovák férfi immár tíz éve foglalkozik modellezéssel, emellett mindig is óriási Forma-1-rajongó hírében állt – így ezt a kettőt ötvözte.

Gyűjteményét már nyolc Forma-1-es autót ékesíti, repertorájában Mercedes, Ferrari és Red Bull is található, többek között Nico Rosbergé, Sebastian Vettelé, Kimi Räikkönené és Max Verstappené. A négyszeres világbajnok korábbi autóiból már kettőt is replikázott: a 2015-ös mellett a tavalyi autót is újraalkotta.

Ars poeticájának mégis egy történelmi Ferrari tekinthető: 2016 óta egy Dino 246-os élethű és -nagyságú másán ügyködik a szlovák férfi – információi szerint az eredetiből mindössze két példányt őriztek meg az olaszok. A Dinóba 2,5 literes, V6-os motort, illetve egy Alfa Romeóból származó Transexel sebességváltót szán.

Rozsdamentes acélból készült, küllős felniket és egyedi gyártású gumikat használ, míg a kilométeróra és más órák, visszajelzők a Smith vállalat keze munkáját dicsérik. Škokor a jövő év elejére fejezné be a modellt, de már jelen állapotban is komolyabb sikernek örvend, már a Nyitrai Autószalonon is bemutatták.

