A McLaren az elmúlt évtizedben a Forma-1 egyik élcsapatából az igen sűrű középmezőny egyik szereplőjévé fejlődött vissza, ám az elmúlt egy-két évben a javulás útjára léptek.

Az elsődleges cél az, hogy az F1-ben újra a csúcsra érjenek, de a márka idén már az amerikai Indycarban is teljes értékű programot visz, a cégvezér Zak Brown „külön bejáratú” United Autosport-csapatán keresztül pedig kategóriagyőzelmet szereztek az idei Le Mans-on. Brown szeretné, ha a jövőben mindhárom szériában győzne a McLaren.

„A McLarennél semmit sem szeretek jobban, örülök, hogy ott vagyunk az F1-ben, az Indycarbam, és szeretném, ha visszatérnénk a hosszútávú versenyzésbe is. Az álmom az, hogy Forma-1-ben, az Indy 500-on, az Indycar-bajnokságban és Le Mans-ban is győzzünk, és a McLarennel meg is valósíthatjuk ezt, de ehhez nagyjából 20 év kell majd. Nagy céljaim vannak. Én szeretnék lenni az első csapatfőnök, aki megszerzi a hármas koronát. Fernando a hibás ezért” – mondta az F1 hivatalos podcastjében, a Beyond the Gridben.

A fentiekből következik, hogy Brown évtizedekre tervez, szeretne elődjéhez, Ron Dennishez vagy épp Sir Frank Wiliamshez hasonlóan sokáig az F1-ben, az autóversenyzésben tevékenykedni:

„Évtizedekig el tudm magam képzelni a McLarennél. Az előző cégemmel, a (motorsport-marketinges) JMI-vel 23 évet töltöttem, ezt most négy éve csinálom. 48 éves vagyok, és olyan típus, mint Bernie (Ecclestone), Ron és Frank, akik a hetvenes-nyolcvanas éveikig dolgoznak. Szóval bennem van még húsz-harminc év.”