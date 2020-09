Leclerc a futam után azt mondta, a közvetlenül előttük haladó Sergio Perez miatt leszorítóerőt veszített, ezért nem tudott szűkebben fordulni:

„Próbáltam a 4-es kanyarban bebújni Lance mellé, de a kanyar közepén Perez is a csúcspontra húzódott. Mögötte alulkormányzott lett az autó, aztán hozzáértem Lance-hez” – nyilatkozta a monacói.

Leclerc magyarázata hihető és elfogadható, de az már jóval kevésbé, hogy a stewardok miért nem indítottak vizsgálatot, ugyanis Lewis Hamilton és Alexander Albon Osztrák Nagydíjon történt ütközése gyakorlatilag egy az egyben ugyanígy festett, azért a hatszoros világbajnok 5 másodperces időbüntetést és két büntetőpontot kapott.

Hamilton penalised this year for touching Albon.

Leclerc was not penalised for touching Stroll in today’s race.

Double standarders and inconsistency. pic.twitter.com/q0LGESdZhL 🎥

— Mr Lawrence🇬🇧🇬🇩 (@Mr_Lawrence4) September 27, 2020