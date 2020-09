Olvass tovább

It begins 👀 The track is getting ever-busier as we blast through Q1#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/7lqhzxRy2t — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Az első pengeváltások során Bottas nagy kört futott, Hamilton körét azonban elvették a pálya szabálytalan kiszélesítése miatt az első kanyarokban. A pálya ezen részével többeknek is meggyűlt a baja, de a nagy forgalom sem egyszerűsítette a pilóták helyzetét. Hamiltonnak másodjára sikerült egy Bottasénál három tizedmásodperccel lassabb időt összeraknia, de így is bőven az éppen harmadik Sergio Perez elé ért: a Racing Point mexikóija egy másodperccel volt lassabb a finn versenyző legjobbjánál.

Turn 2 is proving troublesome for some Several drivers have had lap times deleted for crossing the white line#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/MFsTsVSawM — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

A két Renault a közepes gumikkal próbált meg továbbjutni: Daniel Ricciardónak ez jól sikerült, első köre a hetedik helyre volt elég, de Esteban Ocon csak a kiesést jelentő 16. helyről várhatta az utolsó perceket a két Alfa Romeo, Romain Grosjean (Haas) és Nicholas Latifi (Williams) társaságában.

A hajrában néhány kivétellel szinte mindenki pályára hajtott, hogy javítson. Sokaknak ez sikerült is, így nem jutott tovább a két Haas, a két Alfa Romeo és Latifi. A Ferrarik továbbjutása hajszálon múlt, Charles Leclerc a 14., Sebastian Vettel a 15. lett. Jól szerepelt Danyiil Kvjat, a hazai hétvégéjét teljesítő oroszt a harmadik helyre repítette az AlphaTauri. Kimi Räikkönen azért is esett ki, mert az első kanyarokban megforgatta autóját, a finn az utolsó helyről rajtolhat vasárnap.

Kimi Raikkonen’in Q1’deki son hakkında attığı spin. Buz adam bu hatanın ardından turu bırakarak 20.sıradan öteye gidemedi pic.twitter.com/5c0ZNmthvc — Alfa Romeo F1 Türkiye (@AlfaF1TR) September 26, 2020

A Q2-ben taktikázni a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: a Mercedes és a Red Bull-os Max Verstappen a közepes gumikat használva, míg mindenki más a piros oldalfalú, lágy Pirelliket használva próbált továbbjutni. Az első mért körök után nem egy Mercedes-pilóta, hanem Ricciardo állt az élen Sainz, Perez és Bottas előtt. A finn a közepes gumik miatt is lassabb volt, de el is rontotta mért körét, Hamilton pedig túlságosan is kiszélesítette az utolsó kanyart, ezért elvették a körét. A két Ferrari-pilóta közül Leclerc érezhette magát biztonságosabb helyzetben kilencedik idejével, Vettel első köre azonban csak a 13. helyre volt elég.

Hamilton sets a 1:32.085, but it’s scrubbed for going over the white line at Turn 18#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/o9jTnpo34m — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Habár Perez jelentett néhány csepp esőt, a körülményeken nem múlt semmi, többen is javíthattak volna utolsó próbálkozásuk alkalmával. Vettel azonban elrontotta a többiek örömét azzal, hogy csúnyán összetörte a Ferrarit. Az időmérőt piros zászlóval megszakították, Hamilton nem tudta befejezni a körét, 2 perc 15 másodperccel a Q2 vége előtt a brit címvédőnek még nem volt mért köre.

🚩 RED FLAG 🚩 Sebastian Vettel loses the back end crashes into the wall He is out of the car and appears to be fine#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/cjbHzezc5P — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

A romeltakarítás után legalább nyolcan felsorakoztak a bokszutca végén, várva a nyitásra, mindenki szerette volna időben elkezdeni mért körét. Verstappen eközben előzött a bokszutcában, Lance Stroll Racing Pointjával valami gond volt, visszatolták a garázsba, ezzel ő is biztosan kiesővé vált. Hamilton csak mögéjük tudott csatlakozni, ami számára nagyon rosszul alakult, mert az AlphaTaurik feltartották a mezőnyt. A brit ráadásul ismét hibázott a pálya elején.

Hamilton a legeslegutolsó pillanatban el tudta kezdeni a mért körét, Sainz és Perez már lemaradt az utolsó próbálkozásról. Verstappen a lágyakon nem javított, de így is továbbjutott, Hamilton pedig végül a negyedik időt megfutva csúszott tovább a Q3-ba, már lágy gumikon. Kiesett Leclerc is a másik Ferrarival, Kvjat is búcsúzott, valamint a technikai hibával küzdő Stroll, Russell és a balesetező Vettel.

Both Bulls punch their ticket into Q3 as Alex finishes P8 with a 1:33.153 and Max in P9 with 1:33.157 💪 #RussianGP 🇷🇺 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/4O5s2W8r0n — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) September 26, 2020

A Q3-as első felfutásokra Hamilton összeszedte magát, közel 8 tizedmásodperccel vezetett Bottas előtt. Őt Verstappen és Ricciardo követte közel egy másodperces hátránnyal, míg az ideiglenes harmadik sort Perez és Sainz bérelte ki. Mögöttük Ocon és a Red Bull-os Alex Albon következett, a legjobb tíz végén Pierre Gasly (AlphaTauri) és Lando Norris (McLaren) állt.

First Q3 lap in the bag for @SChecoPerez, that’s a provisional P5⃣#RussianGP #F1 pic.twitter.com/9rNj4iV7OT — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 26, 2020

A fináléra mindenki új gumikat tett fel. Először Bottas, majd Ocon és Hamilton vágtak neki az utolsó gyorskörüknek. Őket követte Gasly és Ricciardo, a sort Verstappen zárta. Mindkét Mercedes-versenyző javított a körén, Bottas semmit sem tehetett pályacsúcsot jelentő gyorsköre ellen. A hatszoros világbajnok 1:31,304-es idővel megszerezte pályafutása 96. pole-pozícióját. Bottast ráadásul az utolsó pillanatban Verstappen is megelőzte, így a finn csak a harmadik helyről indulhat vasárnap, Perez mellől. Az 5-6. hely Ricciardóé és Sainzé lett, mögülük csapattársaik, Ocon és Norris indulhatnak majd. A legjobb tíz utolsó kiadó helyein Gasly és Albon osztozkodott.

A 2020-as Forma-1-es Orosz Nagydíj vasárnap délután a szokásosnál hamarabb, 13.10-kor kezdődik.