A múlt hétvégi Toszkán Nagydíj után a Renault Forma-1-es csapatának néhány tagja Magyarország felé vette az irányt.

A csapat jelenleg a Hungaroringen tesztel a 2018-as autójával, de nem Daniel Ricciardóval vagy Esteban Oconnal.

Oh yes! Zhou is enjoying the R.S.18 this afternoon. #RSspirit #Hungaroring pic.twitter.com/CItwggXW10

A Renault a Forma-2-ben szereplő Csou Kuan-jünek adott lehetőséget a teszten, egy pár másodperces videót a Twitterre is feltöltöttek a gyakorlásról.

Nemrég felmerült, hogy a Renault valahogy Fernando Alonsót is autóba szeretné ültetni hamarosan.

Csou szerdán végül 450 kilométert tett meg, a programjában időmérős, illetve hosszú etapok egyaránt szerepeltek. Folytatás csütörtökön.

And that's a wrap for Zhou today in Hungary. He's tallied up approx. 450km and is back at it again tomorrow. #RSspirit pic.twitter.com/HDYdgCHEpU