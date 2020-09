Balesetek és piros zászlók tekintetében még a múlt heti monzai őrületet is felülmúlta a mezőny az első Forma-1-es Toszkán Nagydíjon, ami ennek ellenére kettős Mercedes-győzelmet hozott. Pályafutása 90. és idei hatodik sikerével már csak egyetlen győzelemre van Michael Schumacher rekordjától a címvédő és listavezető Lewis Hamilton, akinek immár több mint két futamgyőzelemnyi, 55 pontos előnye van csapattársával, Valtteri Bottasszal szemben, aki ezúttal is második lett. A dobogó legalsó fokán pedig Alexander Albon örülhetett, hiszen a Red Bull thai-brit pilótája korábban még nem zárt a legjobb három között a sorozatban, habár két ízben is egészen közel volt hozzá.

A korábbi Forma-1-es pilóta David Coulthard készítette az interjúkat a dobogósokkal a díjátadó ceremónia előtt.

Lewis Hamilton (Mercedes, 1.): „Kicsit szédítő volt, hogy tulajdonképpen három versenyt futottunk egy nap. Hihetetlenül kemény nap volt a mai, a rajt is nehéz volt. A pálya fenomenális, persze a hőséggel és az egész hétvégén gyors Valtterivel nem volt könnyű megbirkózni. Az újraindításoknál pedig borzasztóan kellett fókuszálni, ami nagyon-nagyon kemény volt.”

Valtteri Bottas (Mercedes, 2.): „Csalódott vagyok, mert álomszerű volt számomra a rajt. A biztonsági autós újraindításnál is sikerült megőriznem a pozíciómat, és habár nem emlékszem már minden fázisra, úgy tűnt, hogy már nincs több lehetőségem azt követően, hogy a második rajtnál elveszítettem a vezetést. Próbáltam nyomni, hogy javítsak a helyzetemen, de ennek jobban kellett volna sikerülnie.”

Alexander Albon (Red Bull, 3.): „Jó időbe beletelt, mire sikerült ide eljutnom, eléggé kemény volt megszerezni az első dobogómat. Remek érzés itt állni. A rajtom nem sikerült jól, így az előzések többségét a pályán kellett megoldani. A féktávokon jók voltunk, de ezt az első naptól tudtuk. Szórakoztató volt a mai verseny.”