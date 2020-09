The best road trip in Tuscany… 😍 #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Hzd2Jg7zpY

A mercedeses finn mögött hajszállal, mindössze 48 ezredmásodperces lemaradással lett a második a Red Bull-os Max Verstappen, úgy tűnik, Mugello sokkal jobban fekszik az autónak, mint a múlt heti Monza.

A hétvégén az 1000. Forma-1-es futamát ünneplő Ferrari az első edzésen meglepően jó formát mutatott, a retrós burgundivörös festésű autóval Charles Leclerc „csak” háromtizedet kapott Bottastól. A 2021-es átigazolását csütörtökön bejelentett Sebastian Vettel már nem volt ilyen erős, a lágy gumikon sokáig kint tartott német mindössze a 13. időt hozta.

A címvédő Lewis Hamilton csapattársától több mint fél másodpercre lett a 4., míg az 5. időt a múlt heti futamgyőztes, az alphatauris Pierre Gasly hozta.

Befért a top10 második felébe a másik AlphaTauri is, ahogy Esteban Ocon és Daniel Ricciardo a Renault-val, Alexander Albon a másik Red Bull-lal, valamint az edzést mémes-nótás rádióellenőrzéssel kezdő mclarenes Lando Norris is.

A szűk, kanyarokkal bőven tűzdelt pályán még láthatóan hiányzott a rutin, többen is mások útjába keveredtek, de komoly incidens nem történt, egyedül a williamses Nicholas Latifinek volt egy ártalmatlan megpördülése.

