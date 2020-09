A 21 éves pilótát még azok sem tudták utolérni, akik alternatív taktikával próbálkoztak, azaz előbb a kemény, majd a lágy gumikat használták. A Ferrari-nevelt végül 3 másodperces előnnyel győzött Luca Ghiotto és a Renault pilótaakadémiájának növendéke, Christian Lundgaard előtt. A német eredményének köszönhetően a harmadik helyre lépett előre a bajnoki tabellán – ha itt végezne a szezon végén, biztosan elegendő pontot gyűjtene az F1-es szuperlicenszhez.

