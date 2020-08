The Sun: “Lewis Hamilton fölényes spanyolországi sikerével F1-es rekordot állított fel a dobogós helyezések tekintetében. Rajt-cél győzelmet aratott, és pályafutása során immár 88 alkalommal intették le elsőként.”

The Guardian: “Bár Lewis Hamilton és a Mercedes kikapott Silverstone-ban egy héttel ezelőtt, a mostani Spanyol Nagydíjon újra megmutatta azt a pusztító fölényt, amely az egész szezont jellemzi. A világbajnoki címvédő elemében volt, ellenőrzés alatt tartotta a versenyt, pontosan és gyorsan vezetett, és egészen más minőséget képviselt, mint az ellenfelei.”

Spanyolország

Marca:

“Lewis Hamilton a rajttól a célig fölényesen vezette a Spanyol Nagydíjat, és F1-es karrierjének 88. sikerét aratta, így már csak három hiányzik neki ahhoz, hogy beérje Michael Schumacher 91 győzelmet számláló csúcsát. A címvédő ráadásul 37 pontra növelte az előnyét az összetettben a második Max Verstappennel szemben, aki Barcelonában is második lett, igaz, 24 másodperces hátránnyal.”

Mundo Deportivo:

“Lewis Hamilton vasárnap pályafutása 88. Forma-1-es győzelmét aratta a Spanyol Nagydíjon, és már csak hárommal marad el Michael Schumacher sporttörténelmi rekordjától. A címvédő óriási fölénnyel, Verstappent és Bottast megelőzve állhatott a dobogó felső fokára.”

Olaszország

La Repubblica:

“Charles Leclerc Ferrarija elektronikai probléma miatt felmondta a szolgálatot, míg Sebastian Vettel hihetetlen teljesítménnyel hetedik lett. A Spanyol Nagydíj nem hozott nagy izgalmakat, és a már sokszor látott képpel ért véget: Lewis Hamilton pályafutása 88. győzelmét aratta, és ezzel közelebb férkőzött Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordjához, ráadásul növelte az előnyét az összetettben”.

Gazzetta dello Sport:

“Seb, a gumimester. A négyszeres vb-győztes német versenyző 36 kört tett meg az elhasznált gumiabroncsokon, és ennek köszönhetően hősies módon hetedik lett. Az utóbbi időben sokat tett azért, hogy sokan kritizálják, de ezúttal megharcolt a pontokért. Meddig mehet ez még így?”

Ausztria

Kronen Zeitung:

“Lewis Hamilton 88. Forma-1-es sikere! A brit címvédő nem szórakozott a barcelonai versenyen, és magabiztos rajt-cél győzelmet aratott. A dobogós helyezések tekintetében most már Hamilton a rekorder, miután megdöntötte Michael Schumacher csúcsát, és nagyon közel van ahhoz, hogy egy másik Schumacher-rekordot is átadjon a múltnak. Három győzelem és utoléri, négy megnyert futam, és meg is dönti a hétszeres világbajnok legenda 91 sikert számláló csúcsát”.

Kurier:

“A rekordok Forma-1-es nagydíját rendezték Barcelonában. Lewis Hamilton most már minden idők legsikeresebb F1-es versenyzője a dobogós helyezések szempontjából. A szezon hatodik futama nem hozott izgalmakat, és Hamilton rajt-cél győzelmével ért véget”.

Svájc

Blick:

“Hamilton-show Barcelonában! A Mercedes címvédő versenyzője mindenkinél gyorsabb volt, és magabiztosan nyerte az idény hatodik futamát. Ki állíthatja meg ezt az embert?”