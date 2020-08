Rosberg állítása szerint a pszichológiai hadviselés csínját-bínját korábbi csapattársától, a hétszeres világbajnok Michael Schumachertől tanulta el. “Egy teljesen más nézőpontot tanított nekem, de eleinte túl kedves voltam a Lewis-zal folytatott csatáink során. Tanulnom kellett, hogy keményebb legyek” – magyarázta.

@LewisHamilton and @nico_rosberg spotted in the paddock at @Circuitcat_eng. 👀👀 pic.twitter.com/2wbUeZSLY8

— Zay (@IsaiahS54306212) August 15, 2020