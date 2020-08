A Forma-1 működését keretbe foglaló szerződésrendszer, az ún. Concorde Agreement jelenlegi változata idén jár le, a sportág vezetése szeretné, ha a csapatok a napokban, de legkésőbb augusztus végéig elköteleznék magukat a folytatás mellett, aláírnák az új változatot.

A múlt hétvégén többen is jelezték, hogy készen állnak erre, köztük a Ferrari is, ugyanakkor a Mercedesnél inkább halogattak, spekulációk szerint azért, mert nem ígértek nekik a Scuderiához hasonló történelmi bónuszt, különleges elbánást.

Barcelonában most újra megkérdezték a Mercedes-főnök Toto Wolffot arról, mi a helyzet a Concorde-dal, amire az osztrák azzal felelt, hogy most már ők is készek az aláírásra.

„Silverstone-ban megváltozott a véleményem. Úgy hiszem, a csapatok között sosem lesz egység” – utalt a Racing Point Merci-másolása kapcsán kialakult polgárháborúra. „Mindenki igyekszik megkötni a maga kis üzleteit, a sajtóban megy egymás hibáztatása, szóval úgy voltunk vele, hogy akkor mi is rendezzük a magunk ügyét a Libertyvel.”

Wolff azt mondta, „nagyon konstruktív” megbeszéléseket folytatott az F1-vezér Chase Carey-vel, nagyjából minden, a Mercedes által addig homályos kérdést tisztáztak.

„Úgy érzem, eljutottunk arra a pontra, hogy aláírjuk a Concorde Agreementet, és továbblépjünk” – jelentette ki.