Rohamtempóban új tilalmat vezethetnek be a Forma-1-ben, akár már a következő, Belga Nagydíjtól tilos lehet a maximális teljesítményt biztosító, időmérős motormódok használata. Az FIA szeretné Spában életbe léptetni a tilalmat, de legkésőbb 2021-ben mindenképp bevezetné a szövetség.

“Majd meglátjuk, hogy mennyire lehet ez hasznos számunkra. Ami minket illet, nem változtatunk semmit az időmérőről a versenyre, számunkra ez nem jelent változást.”

Sebastian Vettel egyetért csapattársával. “Valószínűleg ez a riválisainkat jobban érinti” – így a német. “Ahogy Charles is mondta, az idei szezonban ez minket nem érint.” Kimi Räikkönen is arról beszélt, hogy a Ferrari motorjait használó Alfa Romeónak nincs külön időmérős motormódja, így a tervezett szigorítás nem változtat semmin a csapatnál.

A Red Bullnál Max Verstappen örülne az időmérős üzemmódok betiltásának. “Majd meglátjuk, mi lesz. Nem nyúlhatunk az autókhoz az időmérő után, csak a motormódokon szabad változtatni. Önmagában jó dolog, hogy ez megtörténik. Egyértelmű, hogy ők jobban fel tudják tekerni a motort időmérőn, mint mi. Ezt mindenki látja.”

A szigorítás által leginkább érintett Mercedesnél nincs pánik, Lewis Hamilton számított rá, hogy ez előbb-utóbb megtörténik. “Ez nem meglepetés” – fogalmazott Hamilton, aki szerint folyamatosak a Mercedes megfékezését célzó próbálkozások.

“De végül is rendben van ez. Bízom benne, hogy ‘partimód’ nélkül is gyorsak leszünk.” Valtteri Bottas annyival egészítette ki csapattársa szavait, hogy fogalmuk sincs, az ellenfelek mit csinálnak ezen a területen, így nincs ok pánikra.