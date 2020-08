A Forma-1 már korábban bejelentette, hogy október-november fordulóján a sportágnak legutóbb 2006-ban otthont adó Imolában tartanak versenyt, ráadásul az is kiderült, hogy a szokásos három helyett mindössze két napon.

Ma részletesen is közölték a kísérleti hétvége menetrendjét, immár világos, hogy a három helyett mindössze egy szabadedzés lesz, a pénteki kétszer másfél óra kiesik, igaz, szombat délelőtt 60 perc helyett 90 percig ismerkedhetnek a pályával a csapatok-pilóták.

An F1 race weekend with a difference – two days and not the usual three 🗓

The full schedule for Imola on 31 October and 1 November has been confirmed ⬇️#ImolaGP 🇮🇹 #F1 https://t.co/CtfkCRdsgu

— Formula 1 (@F1) August 4, 2020