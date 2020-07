Októberben három futamot tartanak a Forma-1-ben, a hónap elején visszatér a Nürburgring, majd a hónap utolsó két hétvégéjén előbb Portugáliában, a Portimao pályán köröznek az autók, hogy aztán a következő héten már Imolában tegyék ugyanezt.

Bár az utóbbi, Emilia-romagnai Nagydíjra keresztelt versenyhétvége rendhagyóan csak kétnapos lesz, logisztikai szempontból így is a lehetetlen határát súrolja majd a párosítás.

„A logisztikai munka őrületes lesz. 2500 kilométer van Portimao és Imola között. A csapatok kamionjainak végig nyomni kell majd, csak tankolni állhatnak meg” – magyarázta a svájci Blicknek az Alfa Romeo csapatigazgatója, Beat Zehnder, hozzátéve, hogy a kamiononként szokásos két sofőr nem is elég. „Külső sofőröket is be kell vetnünk.”

A veterán szakember elismerte, hogy a rohanás és a koronavírus-ellenes óvintézkedések – rendszeres tesztelés, izoláció – miatt nem a 2020-as a legélvezetesebb Forma-1-es idén.

„Könnyű panaszkodni, de nagyon fontos volt, hogy a Forma-1 példát mutasson. Eddig egyetlen koronavírus-megbetegedés sem volt, és minden simán ment. Büszkék lehetünk rá, hogy egyáltalán sikerült elindítani az idényt.”