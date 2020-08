A verseny felvezető körében az élő közvetítésben is lehetett látni a mozgalom jelképét, melyet egy lila molinóra feszítettek ki a célegyenes mögött. Akciójuk nem lehetett hosszú idejű, a helyszíni beszámolók szerint ugyanis a biztonsági személyzet hamar kitessékelte őket a pályáról.

Yeah you can see them unfurl a banner at the start of the formation lap. pic.twitter.com/7ng5SjiPGD

— Christopher O’Prey (@coprey1983) August 2, 2020