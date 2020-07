Olvass tovább

Perez első, szerdán elvégzett tesztje még bizonytalan eredményt hozott, de Szafnauer már csütörtök délelőtt megkezdte a potenciális helyettes keresését.

„Checo első tesztje után kezdtem el gondolkodni. Reméltem, hogy a második negatív lesz, de ugye reméljük a legjobbat, de készüljünk a legrosszabbra. Szóval elkezdtük a tervezést, párhuzamosan Hülkenberggel és Esteban Gutierrezzel (a Mercedesszel megosztott hivatalos tartalékos)” – idézte fel, hozzátéve, hogy az élő szerződése miatt fel sem merült George Russell Williamstől való átcsábítása.

„Stoffel Vandoorne ott van, de neki ezen a hétvégén Forma-E-s elfoglaltsága van, szóval az volt a kérdés, hogy Esteban vagy Nico. A mérnöki stábunk úgy vélte, Nico lenne a megfelelőbb, hiszen nagyon jól ismer minket, ismeri a mérnököket, a munkamódszereket, a rendszereinket, vezetett a szimulátorunkban, oda is könnyen beugorhatna. Emellett az is számított, hogy ő tavaly is a Forma-1-ben vezetett. Egyszerűen kellett valaki, aki képes pontokat hozni, és úgy gondoltuk, Nico a legjobb jelölt” – magyarázta a német visszatérését.

Szafnauer megerősítette Hülkenberg sztoriját, miszerint Németországban érte utol telefonon a versenyzőt, akinek azt mondta, hagyja azt a tesztet, mert F1-es autóba kellene ülnie.

„Azt hiszem, egy órát töltött a földön Kölnben, hogy összeszedje a versenycipőjét és a sisakját, bár ha jól tudom, nem is szabványos sisakot kapott fel. Aztán repült is tovább Birminghambe, tegnap este fél nyolc körül landolt (Angliában).”

Ahhoz, hogy Hülkenberg végül valóban autóba ülhessen, még negatív koronavírusteszt-eredményt is kellett produkálnia, a csapatfőnök megerősítette, amit a képernyőkön is láthattunk, hogy a német szó szerint 15 perccel az első szabadedzés kezdete előtt kapott zöld utat.

Ami Perezt illeti, a mexikóinak az Egyesült Királyságban pillanatnyilag érvényben lévő szabályok szerint 10 napot kell karanténban töltenie, és bár a nyilatkozat idején Szafnauer nem volt ebben biztos, azt mondta, ha Perez nem tud autóba ülni a jövő hétvégén, akkor a második silverstone-i fordulón is Hülkenberget küldik pályára, nem keresnek más beugrót.