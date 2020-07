A Forma-1-es pilóták a 2020-as idénytől újra teljesen szabadon változtathatják a sisakfestésüket, ezzel él most a hazai versenye, a Brit Nagydíj alkalmából a mclarenes Lando Norris is. Az internetes streamjei révén a fiatal korosztályban hatalmas népszerűségnek örvendő 21 éves pilóta az első silverstone-i hétvégére egy hatéves szurkolója, Eva bájosan egyszerű művét választotta.

My helmet design for this weekend! THANK YOU EVA! Eva’s 6 and she created this for my design competition and it just reminded me a lot of when I was younger scribbling away coming up with some cool things, it’s just super original. Thanks for taking your time design it Eva ✊ pic.twitter.com/YAZoeJ1nqR

— Lando Norris (@LandoNorris) July 30, 2020