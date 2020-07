A múlt hét végén néhány lesifotó már megelőlegezte a dolgot, de mostantól hivatalos: a McLaren régi-új szponzort fogott a Gulf Oil képében.

A hétvégén következő Brit Nagydíjtól ott lesz a cég logója a Forma-1-es versenyautón, de nem pusztán matricázásról van szó: mostantól a Gulf a wokingi cégcsoport kenőanyag-szállítója, az ő termékeik kerülnek az utcai sportkocsikba és a zárt versenyautókba is.

McLaren Racing is delighted to announce a new multi-year partnership with @GulfOilIntl, bringing together some of the best engineering minds for great future innovation. #GulfXMcLaren

— McLaren (@McLarenF1) July 28, 2020