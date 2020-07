Olvass tovább

A nürburgringi szervezők remélik, hogy az idei beugrást követően is a naptárban maradhat Németország, akár a korábbi modell szerint, akár csak náluk rendezett futamokkal.

„Mindig tartottuk a kapcsolatot a Forma-1-gyel. Az elmúlt hetekben felpörögtek a tárgyalások, és az égnek hála sikerült minkét fél számára fair, kedvező megegyezésre jutnunk. Számunkra a rotációs modell lenne az ideál, ez mindkét pálya számára segítséget jelentene. Egyelőre az idei évre koncentrálunk, aztán meglátjuk, mi lesz, akár a hockenheimi kollégákkal közösen, akár csak velünk, de jó lenne, ha Németország nem tűnne el végleg” – nyilatkozta a pálya vezérigazgatója, Mirco Markfort a Motorsport-Magazin.comnak.

Imolában 2006-ban rendeztek utoljára F1-es futamot – az idei verseny Emilia-romagnai Nagydíj néven fut majd

Imolában nagyon hasonlóan gondolkodnak:

„Évek óta a visszatérés volt a célunk. Régóta tárgyaltunk az F1 vezetésével, és most sikerült is megvalósítani a célt. Úgy gondolom, fontos a pálya múltja, híresek vagyunk az F1 kapcsán, a lehetőséget nem pusztán a járvány miatt kaptuk, hanem azért is, mert az F1-nek vissza kell térnie a történelmi pályákra, ahol szenvedélyes rajongótárbora van. Szeretnénk a jövő évben is lehetőséget kapni, de úgy gondolom, majd a futam megrendezése után beszélünk erről. De a cél világos, a szenvedélyünk pedig hajt minket” – idézte a Motorsport.com Imola főnökét, Uberto Selvatico Estensét.