A járványhelyzet miatt lényegében teljesen kizárt, hogy a Forma-1 idén futamokat rendezzen az amerikai kontinensen. Az Egyesült Államok, Mexikó és Brazília is a koronavírus által leginkább sújtott országok közé tartozik, ezeket a futamokat lehetetlen lesz megtartani idén.

A BBC már tényként tálalta a hírt, a Forma-1 részéről ugyanakkor még nem volt hivatalos bejelentés, de ez akár már pénteken befuthat.

Lényegében az amerikai versenyek helyére érkezik a naptárba a Nürburgring, Imola és Portimao. Hamarosan ezeknek a futamoknak a hivatalos bejelentése is várható, a pályarajzokat – idő előtt – már feltöltötték a Forma-1 hivatalos oldalára.

Great spot from @F1Subreddit user u/MikadiN. The official F1 website has added track maps for Nürburgring, Imola and Portimao 😮



IT’S HAPPENING PEOPLE! pic.twitter.com/ZNfDK7D1XX