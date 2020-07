A Ferrari tavaly egyértelműen a mezőny legerősebb motorjával bírt, ám a riválisok megkeresései után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szabálypontosításokat és -szigorításokat adott ki, az olasz erőforrás fölénye pedig odalett.

A maranellói motort aztán vizsgálat alá is vonta az FIA, de büntetés végül nem lett a dologból, a nagyközönség és az ellenfelek meglepetésére és felháborodására egy titkos alku keretében rendezték az ügyet, annak ellenére is, hogy a felügyelőszervezet jelezte, szerintük is szabálytalan lehetett az erőforrás, de bizonyítani nem tudták azt.

Tavasszal az Il Resto del Carlino már felvetette, hogy belső informátor szivárogtathatott Maranellóból, most pedig a Corriere della Sera is ugyanezzel állt elő, egyre biztosabbnak tűnik, hogy ipari kémkedésről volt szó.