mindenesetre már több csapat – többek között a McLaren és a Ferrari – nyilvánosan is hangot adott annak, hogy hajlandóak aláírni a következő öt évre, de pozitívan áll a helyzethez a Renault, és a Racing Point is bizakodó.

Most, hogy az elmúlt hetekben újraindult a szezon, és a Forma-1 is reagált a pandémia hatásaira, illetve igyekezett azokat a lehető leghatékonyabban, többek között költségcsökkentéssel és fejlesztések befagyasztásával minimalizálni, újra téma lett a megállapodás kérdése. A tervek szerint az új egyezmény 2025 végéig lenne érvényes.

„Az új Concorde-szerződés kiegészíti a meglévő pénzügyi, technikai és sportszakmai szabályokat, továbbá erős alapot biztosít a fenntarthatósághoz, a növekedéshez, valamint a Forma-1 és részvényeseinek sikeréhez” – nyilatkozta a McLaren-vezérigazgató Zak Brown, hozzátéve, a Liberty Media, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma-1 szorgalmasan ügyködött azon, hogy átsegítse a sportot a járvány jelentette krízisen.

A Ferrari korábban az egyik, ha nem a legnagyobb ellenlábasa volt az új megállapodásnak, mondván, az jelentősen csökkentené az évi 110 millió dolláros, teljesítménytől független, kereskedelmi bevételekből befolyó prémiumát.

„Ahol jelenleg tartunk a megállapodással, az a csapatok és az F1 között hosszú ideje zajló egyeztetések eredménye” – tette hozzá Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke. „A Ferrari mindenesetre készen áll arra, hogy aláírja, és erre hamarosan szeretnénk is erre sort keríteni.”

„Úgy vélem, ez fontos a jövő és az egyértelműség szempontjából, mert így mindannyian tudhatjuk, hol vagyunk. Ez a kiscsapatok számára is fontos, hiszen ők is részei a teljes csomagnak. Emellett örülünk annak, hogy megértették a Ferrari F1-en belüli fontosságát, ami elégedettséggel tölt el minket.”

Marcin Budkowski, a Renault ügyvezető igazgatója így látja a helyzetet: „Ez előrelépés a sportnak, már várjuk a költségplafont és az igazságosabb pénzelosztást, különösen 2022-től. Már a megfelelő irányba haladunk” – mondta. „Olyan dolgokról van tehát szó, amiket támogatunk: egy sportszerűbb, még inkább fenntartható Forma-1-ről. Ez a mi szemszögünkből nézve is nagyon pozitívnak tűnik.”

A Racing Point részéről Otmar Szafnauer vezérigazgató-csapatfőnök úgy nyilatkozott, még néhány pontot át kell beszélni, erre rövid időn belül sor kerülhet.

Ezzel szemben a RaceFans F1-es forrásokra hivatkozva és rivális csapatoktól úgy tudja, hogy a Mercedes visszakozik, inkább azt forszírozza, hogy a mostani megállapodást tolják ki további egy évvel.

A brackley-i csapat azzal indokolja álláspontját, hogy a hosszabbítás még mindig kevésbé kockázatos, mint egyezség nélkül nekivágni a 2021-es szezonnak.

Chase Carey vezér- és Ross Brawn sportigazgató szerint ugyanakkor az sem feltétlenül probléma, ha csak később sikerül egyezségre jutniuk. Mint azt Brawn a szakportálnak nyilatkozva még júniusban elmondta,

megállapodások nélkül is mehetünk versenyezni, és jóhiszeműen a kereskedelmi kifizetéseket is végrehajthatjuk, így a csapatok nincsenek kifosztva. A szándékunk ugyanakkor az, hogy még az új évad kezdete előtt elvarrjuk ezeket a szálakat.

A Mercedes szóvivője megjegyezte, hogy a csapat nem akar bizalmas tárgyalásokról információkat kiszivárogtatni, csakúgy, mint a Lewis Hamilton és Valtteri Bottas szerződéséről folytatott egyeztetések esetében. A V6-os turbó-érában egyeduralkodó gárda még nem kötelezte el magát teljes mértékben amellett, hogy aláírja az új szerződést.

Ehhez képest maga Toto Wolff is utalt rá, mi a Mercedes szándéka: „Nyitott vagyok arra, hogy egyezség nélkül versenyezzünk, mert ebben a világban eléggé gyorsan változnak a dolgok. Ha pedig nem írunk alá öt évre, az rugalmasságot adna nekünk” – idézi az Autoweek a csapatfőnököt.

„Elhiszem, hogy a Concorde-szerződés valamennyi részvényesnek biztonságot ad bizonyos szempontból, ahogyan a Forma-1-nek is, ha a csapatok aláírják. Egyúttal stabilitást is jelent a Forma-1 számára, ha a televíziós vagy szponzorációs megállapodásokról van szó, mert tudják, hogy a csapatok részt fognak venni, ami meg azok részvényeseinek is nyújt egy biztonsági hálót, ahogyan a munkavállalóknak is, mert így tudják, hogy a következő öt évben maradhatnak.”

„Ha nem kötelező helyzet áll fenn, az máris instabillá teszi az egészet. Márpedig az emberek szeretnének valamiféle láthatóságot, mondván, mit veszek, mire fizetek. Ha minden évben történhetnének strukturális vagy szeizmikus változások, az nyilván nem lenne valami nagyszerű.”

A konkurens csapatok nyilvánvalóan nem elégedettek a Mercedes hozzáállásával, mivel úgy látják, a sikercsapat az ő költségükön akarja folytatni hegemóniáját. Ugyanakkor a brackley-i együttes az évi 80 millió dolláros extra juttatásainak jelentős részét elveszítené az új Concorde-szerződéssel, ahogyan a Stratégiai Csoportban betöltött kiváltságos helyzetét is.

Nem kizárt, hogy mindez összefüggésben áll az anyavállalat, a Daimler tervezett megszorításaival, amelyek miatt az év elején már a Mercedes F1-es kiszállásáról szóló spekulációk járták körbe futótűzként a világsajtót. Az elmúlt hetekben felmerült az is, hogy a német autóipari gyáróriás akár 15 ezer alkalmazottját is elküldheti, míg franciaországi üzemét eladja vagy akár be is zárhatja.

Azzal ugyanis, hogy jövőre már csak 145 millió dollárt lehet költeni az F1-ben, a Mercedes az egyezség késleltetésével profitálna a bónuszokból, a folyamatosan és jelentősen csökkenő költségek mellett, miközben úgy tűnik, a Ferrari és a McLaren is hajlandó lemondani extra juttatásainak egy részéről.

A Forma-1 szóvivője még pénteken is úgy reagált a RaceFans megkeresésére, hogy a részvényesek között is jegyzett Liberty Media arra törekszik, hogy 2021-re zöld ágra vergődjenek a csapatok, a sport egységes oldalának preferálása mellett a piacot is szem előtt tartva.

Mint arra a szakportál is rámutatott: amennyiben csak kilenc csapattal sikerülne megállapodni, az sem lenne új keletű. 2013-ban, még a Bernie Ecclestone vezette érában a Forma-1 akkori mindenható arra kezdetben nem is ajánlott feltételeket a(z azóta már csődbe ment) Marussiának, ráadásul egy évig nem is volt jogosult arra, hogy részesüljön a kereskedelmi bevételekből.

Az Európai Unió Bizottságának rendelete szempontjából fontos, hogy másképpen kell kezelni az FIA belépési követelményeinek való megfelelést, valamint az F1 kereskedelmi feltételeinek teljesítését, mivel a közigazgatási hatásköröket és kereskedelmi funkciókat egymástól el kell különíteni. Ettől függetlenül lehetnek egymással összhangban, sőt jobb is így, ám kereskedelmi megállapodás nélkül is tudnak versenyezni a csapatok.

Mindennek értelmében három lehetősége van minden csapatnak:

elfogadják a felajánlott kereskedelmi feltételeket,

elutasítják azokat, és bármiféle egyezség nélkül versenyeznek, ez esetben azonban garancia sincs a sport bevételeinek bármilyen részére,

kiszállnak a bajnokságból.

A Concorde-szerződésről Először 1981-ben írták alá a Concorde-szerződés, mely nevét a vízválasztó pillanat helyszínéről, a párizsi Concorde térről kapta, ahol a Nemzetközi Automobil Szövetség központja is található. A Forma-1-nek ugyanis érdeke volt, hogy megállapodást kössön a csapatokkal, mert előtte a versenyek alkalmi, szinte amatőr eseményekként zajlottak, emellett a televíziós közvetítések hiányosak voltak, akárcsak a promóció. A nagydíjakat pedig akár az utolsó pillanatban is le lehetett fújni, ha nem volt elég autó a rajtrácson. Ezért minden csapat külön állapodott meg a versenyszervezőkkel, amiben Bernie Ecclestone-nak volt meghatározó szerepe. Az ő cége tárgyalt ugyanis a csapatokkal, amely a bevétel egy részét zsebre tette, a többin a csapatok* és az FIA osztozott. Az aláírt kontraktusok segítségével Ecclestone televíziós társaságokat keresett meg, amivel már a lefedettség is garantált volt. Ez utóbbinak köszönhetően megnőtt az F1-es szponzorok aránya, ezzel párhuzamosan a csapatok költségvetése is. Ez azonban jobbnál jobb versenyzőknek és további műsorszolgáltatók számára tette vonzóvá a bajnokságot. Jelenleg azért is lenne kulcsfontosságú a Forma-1 számára az új megállapodás létrejötte, mert a bajnokságot az Egyesült Államok és a világ második legnagyobb részvénytőzsdéjén, a NASDAQ-on is nyilvántartják, de a befektetőknek is tisztában kell lenniük a helyzettel a jövőbeni feltételek miatt. * – Tavaly több mint egymilliárd dollárt osztottak szét a csapatok között, ennek 48 százalékát a három élcsapat – a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull – kapta. Becslések szerint csak a Mercedeshez jutott mindebből 157 millió dollár, ami mai árfolyamon számolva 48,5 milliárd forintnak felel meg – ez a sorozatos bajnoki címek után járó extra pénzösszegnek is köszönhető. (A jövő évtől arányosabb pénzelosztás várható, hogy a közép- és kiscsapatok számára is élhető legyen és maradjon a Forma-1.) (Forrás: Autoweek, Reuters)