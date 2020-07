Habár a hétvége előtt a Mercedes fő kihívójának tartotta magát a Red Bull, a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéje idáig nem igazán az energiaitalos istálló szája íze szerint alakul. A hungaroringi erősorrendben a Mercedes mellett a Racing Point és a Ferrari is előttük van, legalábbis ezt támasztják el az időmérő edzés eredményei is: Max Verstappen azok után, hogy tavaly a Hungaroringen megszerezte az első pole-ját, most csak a hetedik helyről várhatja a lámpák kialvását, míg csapattársa, Alexander Albon a Q2-ből sem jutott már tovább, 13. lett.

„Rossz” – adott lényegre törő választ az M4 Sport kérdésére a holland, hogy miképpen összegezné az időmérő edzést. Az F1TV-nek, holland nyelven nyilatkozva ennél markánsabban fogalmazott: „Természetesen ez egy csalódást keltő kvalifikáció volt, nem olyan, mint amilyet akartunk. Az egész hétvége eléggé rosszul ment, és nem erre a hetedik helyre számítottunk. De ezzel nem tudunk mit tenni.”